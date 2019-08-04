Киев "кошмарит" Закарпатье, требуя отчитаться о деньгах из Венгрии

МИД Украины потребовал от всех венгроязычных образовательных учреждений Закарпатской области срочно предоставить отчет о предоставленной Венгрией финансовой помощи за последние 5 лет. Как пишет "Закарпатье онлайн", об этом заявила председатель Общества венгерских педагогов Закарпатья, депутат Закарпатского облсовета и ректор Закарпатского венгерского института им. Ференца ІІ Ракоци Илдика Орос.

Запрос касается более 200 детсадов и школ области и якобы связана с борьбой против коррупции. Однако Орос уверена, что истинная цель - запугать венгров Закарпатья.

По ее словам, ранее облсовет принял решение, что учебные заведения Закарпатья могут получать помощь из-за рубежа. Кроме того, запрос Киева дискриминационный, так как касается только помощи от Венгрии, хотя другие страны тоже ее предоставляют.

"Эти суммы [из Венгрии] поступают на Украину вполне официально на основе договоров с держателями образовательных заведений, согласно которым деньги могут быть использованы на те или иные работы, по завершении которых составляется акт о передаче построенных или обновленных объектов государственным структурам", - подчеркнула Орос.

Отметим, что в июне правительство Венгрии назначило уполномоченного по делам Западной Украины. А также выделило 7,5 млн евро на развитие венгерской культуры на Украине и реставрацию достопримечательностей. Этим был очень недоволен глава МИД Павел Климкин.

"Это не просто финансирование. Они конкретно финансируют изучение венгерского украинцами. Венгры откровенно говорят о возможности и желательности венгерской автономии. Венгры раздают паспорта направо и налево", - возмущался Климкин.

Напомним, отношения между Венгрией и Украиной стали более напряженными с осени 2017 года, когда Киевом был принят новый закон об образовании, подразумевающий его тотальную украинизацию. Накануне.RU писало о том, что за 5 лет доля сторонников унитарной Украины в Закарпатье уменьшилась с 92% до 26%. Число противников второго гражданства тоже уменьшилось в три раза, а его сторонников стало уже 65%. При этом выросло число сторонников федеративного устройства и присоединения к Венгрии.