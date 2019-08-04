Для тушения пожаров в Сибири авиация Минобороны сбросила более 1200 тонн воды

Сегодня с утра авиация Министерства обороны РФ сбросила 1260 тонн воды на пылающие леса в Красноярском крае и Иркутской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

20 вылетов совершили самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации Минобороны РФ. На пылающие леса они сбросили 840 тонн воды. Вертолеты Ми-8, сделав 27 вылетов, сбросили 420 тонн воды. В общей сложности удалось потушить 170 тыс. га леса.

Всего с начала операции по тушению лесных пожаров Минобороны сбросило на охваченные огнем леса 5490 тонн воды. Воздушные судна совершили около 200 вылетов, потушено 690 тыс. га.

Напомним, изначально чиновники заявляли, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе. В итоге теперь для тушения пожаров в Сибири дополнительно потребуется около трех миллиардов рублей. Министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин обратился к Правительству РФ с соответствующей просьбой.

В Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды.

31 июля, после поднявшегося информационного шума,самолеты МЧС начали все-таки летать над тайгой и сбрасывать на пожары воду. После доклада главы МЧС Евгения Зиничева президент России Владимир Путин дал указ Министерству обороны подключиться к тушению сибирских пожаров.

2 августа самолеты Ил-76 (в операции участвуют 10 бортов этого типа) совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае. В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний.