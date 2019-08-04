В Шереметьево из-за проблем с электричеством отключились рамки досмотра

Сегодня днем в терминале D аэропорта Шереметьево произошло частичное отключение электропитания из-за короткого замыкания на подстанции МОЭСК, сообщает РБК.

Из-за отсутствия электричества отключились рамки досмотра. Некоторое время в терминал не пропускали людей, сообщается, что очередь на входе составила около сотни человек.

Электропитание было восстановлено уже через 13 минут. К задержкам рейсов это не привело, аэропорт работает в штатном режиме.