26 Августа 2020
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москва аэропорт шереметьево-1 (2008) | Фото: Накануне.ru

В Шереметьево из-за проблем с электричеством отключились рамки досмотра

Сегодня днем в терминале D аэропорта Шереметьево произошло частичное отключение электропитания из-за короткого замыкания на подстанции МОЭСК, сообщает РБК.

Из-за отсутствия электричества отключились рамки досмотра. Некоторое время в терминал не пропускали людей, сообщается, что очередь на входе составила около сотни человек.

Электропитание было восстановлено уже через 13 минут. К задержкам рейсов это не привело, аэропорт работает в штатном режиме.

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В Шереметьево из-за проблем с электричеством отключились рамки досмотра

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Теги: аэропорт, шереметьево, очередь, электричество, рамки досмотра



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Развитие сюжета:

Ранее 04.08.2019 21:22 Мск В МОЭСК заявили об отсутствии сбоев в работе электрооборудования

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