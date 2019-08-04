Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от тропических клопов

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам по защите от тропических постельных клопов, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, привезти паразитов можно, в том числе из пятизвездочных отелей. Потому эксперты советуют туристам при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала и при малейших признаках наличия постельных клопов - отказаться от проживания в этой гостинице.

Чтобы не привезти клопов домов в чемоданах, эксперты советуют хранить сумки в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее забраться в вещи. Грязное белье специалисты советуют не хранить на полу и убирать в плотно закрывающийся пакет. После возвращения вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где они пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить клопов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, столицу накрыло по-настоящему экзотической напастью – в городе в больших количествах появились тропические постельные клопы. Как следует из названия, они не являются типичными обитателями средней полосы России. Самое неприятное отличие этого вида – насекомые хорошо передвигаются по гладким вертикальным поверхностям и, как и их более северные сородичи, моментально плодятся.