В Курской области пьяный водитель застрелил инспектора ДПС

В селе Уланок Суджанского района нетрезвый водитель убил инспектора ДПС из охотничьего ружья, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД России.

Инцидент произошел накануне вечером. Инспектор заметил пьяного водителя в свободное от службы время и попытался самостоятельного его задержать. Однако водитель оказал сопротивление и выстрелил в полицейского из охотничьего ружья. ДПСник погиб на месте. По тревоге был поднят личный состав региональной полиции.

По горячим следам и при поддержке бойцов Росгвардии полицейским удалось задержать жителя села Уланок 1965 года рождения. Подозреваемый в убийстве полицейского передан сотрудникам СУ СК России по Курской области.