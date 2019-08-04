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паводок в Иркутской области (2019) | Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Пострадавшим от паводков в Сибири и на Дальнем Востоке выплатили более двух миллиардов

Пострадавшим на Дальнем Востоке и Сибири выплатили более 2 млрд 304 млн руб. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России, аварийно-восстановительные работы не прекращаются ни на минуту.

В пострадавших территориях проводят дезинфекция. Людям оказывается адресная и психологическая помощь. Кроме того, осуществляется доставка и раздача гуманитарной помощи: бытовые, школьные принадлежности, одежда, обувь.

5256 детям выделены путевки в оздоровительные лагеря.

Спасатели сообщают, что по последним данным в Амурской и Иркутской областях, а также в Хабаровском крае остаются подтопленными 48 населенных пункта. На Дальнем Востоке из зоны паводка эвакуируются более 2,5 тыс. человек, в том числе 908 детей. Они будут заселены в шесть пунктов временного размещения.

Участие в ликвидации паводка принимают более 3 тыс. человек и 930 единиц техники.

Напомним, паводок начался в Иркутской области в конце июня. По официальным данным, погибли 25 человек.

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Пострадавшим от паводков в Сибири и на Дальнем Востоке выплатили более двух миллиардов

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Теги: паводок, материальная помощь, МЧС, психологическая помощь



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