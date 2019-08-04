В Московской области в лагере "Солнечный олимп" заболели дети и воспитатель

В Подмосковье в детском лагере "Солнечный олимп" заболели 10 детей и воспитатель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Московской области.

Пострадавшие были доставлены в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи подозревают у них ротавирусную инфекцию. По факту произошедшего следователи проводят проверку с участием сотрудников Роспотребнадзора. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Также проверку в связи с массовым заболеванием детей проводят в прокуратуре Московской области.