Половина украинцев скоро уедут из страны: откровения Климкина о евроинтеграции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что через несколько лет половина украинцев покинут страну и будут жить за границей.

"За несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - заявил он "Обозревателю".

При этом Климкину "очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС - и рук, и мозгов". Он считает, что "все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше", так как "украинцы – это всегда плюс и никаких минусов".

В то же время Климкин полностью поддерживает евроинтеграцию, но видит с ней большие сложности. Он сказал, что "интеграция в ЕС в лучшем случае будет продолжаться, условно говоря лет, 14-15. Может, больше".

"После того как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что дальнейший процесс будет продолжаться 7-10 лет. Но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон. Сам ЕС становится все сложнее, более евроскептическим и скептическим по расширению. От того, как мы будем двигаться ближайшие 3-5 лет, будет зависеть, вообще попадем мы туда или нет", - признал украинский министр.

Интересно, что Климкин выступил против референдумов в странах ЕС по поводу приема в него Украины. А европейские элиты "придется убеждать, что без украинцев никуда". По НАТО он также признал, что согласия в альянсе насчет Украины нет.

Напомним, в ЕС также заявили, что перспективы членства у Украины нет.

После конфликта с президентом Владимиром Зеленским Климкин ушел в "политический отпуск" и, скорее всего, будет уволен новой Радой.