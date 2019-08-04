Половина украинцев скоро уедут из страны: откровения Климкина о евроинтеграции

26 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
русофобия, национализм, Украина, майдан, кто не скачет тот москаль, евросоюз, евроинтеграция (2016) | Фото: pikabu.ru

Половина украинцев скоро уедут из страны: откровения Климкина о евроинтеграции

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин спрогнозировал, что через несколько лет половина украинцев покинут страну и будут жить за границей.
Читайте также:

"За несколько лет примерно будет так: половина украинцев будет здесь, а половина – там", - заявил он "Обозревателю".

При этом Климкину "очень не хотелось бы превратиться в поставщика рабочей силы в ЕС - и рук, и мозгов". Он считает, что "все заинтересованы, чтобы украинцев у них было больше", так как "украинцы – это всегда плюс и никаких минусов".

В то же время Климкин полностью поддерживает евроинтеграцию, но видит с ней большие сложности. Он сказал, что "интеграция в ЕС в лучшем случае будет продолжаться, условно говоря лет, 14-15. Может, больше".

"После того как начнутся переговоры о вступлении, я думаю, что дальнейший процесс будет продолжаться 7-10 лет. Но есть шанс, что мы никогда не успеем в последний вагон. Сам ЕС становится все сложнее, более евроскептическим и скептическим по расширению. От того, как мы будем двигаться ближайшие 3-5 лет, будет зависеть, вообще попадем мы туда или нет", - признал украинский министр.

Интересно, что Климкин выступил против референдумов в странах ЕС по поводу приема в него Украины. А европейские элиты "придется убеждать, что без украинцев никуда". По НАТО он также признал, что согласия в альянсе насчет Украины нет.

Напомним, в ЕС также заявили, что перспективы членства у Украины нет.

После конфликта с президентом Владимиром Зеленским Климкин ушел в "политический отпуск" и, скорее всего, будет уволен новой Радой.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Половина украинцев скоро уедут из страны: откровения Климкина о евроинтеграции

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, ЕС, Павел Климкин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети