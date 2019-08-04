26 Августа 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
гроза в Перми (2019) | Фото: vk.com/kindmagic | Сергей Болденков

В Нытвенском районе введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы

В Нытвенском муниципальном районе введен режим ЧС. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС России.

По информации ведомства, режим ЧС введен в связи с переувлажнением почвы. Ситуация находится на контроле в региональном министерстве сельского хозяйства.

По данным синоптиков, август 2019 г. может стать самым холодным в Прикамье за последние 17 лет. Метеорологи не исключают, что из-за продолжительных дождей в регионе возможна новая волна паводков. Сотрудники МЧС работают в режиме повышенной готовности.

Также режим повышенная готовность введен в Перми, Березниках, Губахе, Кизеле, Кудымкаре, Чайковском, Гаинском, Чусовском, Еловском, Ильинском, Сивинском, Кудымкарском, Кишертском, Очерском, Верещагинском, Октябрьском, Уинском, Юсьвенском, Частинском и Добрянском районах.

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В Нытвенском районе введен режим ЧС из-за переувлажнения почвы

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Теги: режим чс, переувлажнение почвы, дожди, непогода



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