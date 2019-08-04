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Поисковая операция МЧС на реке Лозьва (2019) | Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за подъема воды поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва, осложнились

Подъем воды в реке Лозьва в Ивдельском городском округе осложнил работу спасателям, которые ведут поиски мужчины и ребенка - пассажиров перевернувшейся лодки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Из-за дождей вода в реке увеличилась еще на три сантиметра. За все время поисковых работ вода прибыла на 41 сантиметр.

"За минувшие сутки спасатели и волонтеры обследовали 35 километров по реке от поселка Вижай ниже в сторону поселка Бурмантово. Пропавшие не найдены", - сообщили в МЧС.

Всего в поисках задействованы 46 человек: спасатели, местные жители, сотрудники следственного комитета, полиции и администрации Ивделя, а также 13 единиц техники. Для обследования реки Лозьва задействованы четыре плавательных средства.

Напомним, на реке перевернулась лодка, в которой находились пять человек. Ранее были обнаружены тела троих из них, сейчас ведутся поиски мужчины и младенца.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

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Из-за подъема воды поиски мужчины и младенца, пропавших на реке Лозьва, осложнились

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Теги: река, поиски, МЧС, Лозьва



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