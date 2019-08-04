В центре Екатеринбурга произошло ДТП с пятью автомобилями: погибли двое

Сегодня утром в центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева и Московская произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В аварии погибли два человека, еще трое пострадали, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГИБДД города.

По информации ведомства, водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в автомобиль SsangYong, после чего произошло столкновение автомобилем ВАЗ-21010. В свою очередь, автомобиль ВАЗ, врезался в Toyota Avensis, а она столкнулась с автомобилем Volkswagen Polo.

В результате аварии водитель и пассажир ВАЗа погибли на месте. Пассажир и водитель Kia Rio, а также водитель Toyota были госпитализированы. По предварительной информации, у них черепно-мозговая травма. К ликвидации ДТП были привлечены силы МЧС. На месте работали восемь человек и две единицы пожарно-спасательной техники.

"С целью недопущения возгорания транспортных средств пожарные провели отключение клемм аккумулятора автомобилей и смыв топлива с проезжей части. С помощью специнструмента пожарно-спасательные подразделения провели работы по деблокировке пострадавших", - прокомментировали в МЧС.