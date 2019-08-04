Потерял сознание или уснул за рулем. Курганской области в ДТП погибло четверо человек

В Курганской области жуткая авария унесла жизни четырех человек. В числе погибших двое несовершеннолетних детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

ДТП произошло вечером, 3 августа, в Мишкинском районе Курганской области, на 190 километре автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. 39-летний водитель автомобиля CHERY Tiggo направлялся со стороны Кургана в Мишкино. Во время пути он либо уснул, либо потерял сознание, в результате чего утратил контроль над транспортным средством, выехал на встречу и столкнулся с автомобилем VOLVO FH 2011. Автомобиль CHERY Tiggo опрокинулся и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ 643019.

В аварии погибли водитель и трое пассажиров автомобиля CHERY Tiggo, в том числе двое несовершеннолетних детей. Водитель грузовика МАЗ 643019 получил травмы и был доставлен в Мишкинскую центральную районную больницу.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".