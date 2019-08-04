26 Августа 2020
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ДТП, авария, столкновение, МАЗ, CHERY Tiggo, VOLVO FH 2011 (2019) | Фото: УМВД России по Курганской области

Потерял сознание или уснул за рулем. Курганской области в ДТП погибло четверо человек

В Курганской области жуткая авария унесла жизни четырех человек. В числе погибших двое несовершеннолетних детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

ДТП произошло вечером, 3 августа, в Мишкинском районе Курганской области, на 190 километре автодороги Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск. 39-летний водитель автомобиля CHERY Tiggo направлялся со стороны Кургана в Мишкино. Во время пути он либо уснул, либо потерял сознание, в результате чего утратил контроль над транспортным средством, выехал на встречу и столкнулся с автомобилем VOLVO FH 2011. Автомобиль CHERY Tiggo опрокинулся и столкнулся со встречным автомобилем МАЗ 643019.

В аварии погибли водитель и трое пассажиров автомобиля CHERY Tiggo, в том числе двое несовершеннолетних детей. Водитель грузовика МАЗ 643019 получил травмы и был доставлен в Мишкинскую центральную районную больницу.

ДТП, авария, столкновение, МАЗ, CHERY Tiggo, VOLVO FH 2011(2019)|Фото: УМВД России по Курганской области

ДТП, авария, столкновение, МАЗ, CHERY Tiggo, VOLVO FH 2011(2019)|Фото: УМВД России по Курганской области

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

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Потерял сознание или уснул за рулем. Курганской области в ДТП погибло четверо человек

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Теги: ДТП, авария, столкновение, МАЗ, CHERY Tiggo, VOLVO FH 2011



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