Голикова поддержала идею создания в Челябинске центра генетических исследований

Во время визита в Челябинск зампредседателя российского Правительства Татьяны Голиковой на двусторонней встрече врио губернатора региона Алексей Текслер обсудил с высокопоставленной гостьей ситуацию в медицине, сообщает сайт главы Южного Урала.

Текслер отметил, что один из самых важных моментов - это идея создания в регионе центра генетических исследований. После его открытия медики смогли бы точнее диагностировать заболевания пациентов.

Голикова сказала, что уже в сентябре по конкурсу будут определены три генетических центра.

"Регион должен подготовить концепцию создания областного подразделения, а мы поручим специалистам головного федерального института выстроить с регионом взаимодействие по тем направлениям, которые являются чувствительными для Челябинской области", - отметила вице-премьер.

Текслер и Голикова обсудили также сроки строительства хирургического корпуса Детской областной больницы.