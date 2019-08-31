22 Сентября 2020
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"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

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гмо, люди, генная инженерия, плод, генетика, евгеника (2016) | Фото: vdvgazeta.ru

Голикова поддержала идею создания в Челябинске центра генетических исследований

Во время визита в Челябинск зампредседателя российского Правительства Татьяны Голиковой на двусторонней встрече врио губернатора региона Алексей Текслер обсудил с высокопоставленной гостьей ситуацию в медицине, сообщает сайт главы Южного Урала.

Текслер отметил, что один из самых важных моментов - это идея создания в регионе центра генетических исследований. После его открытия медики смогли бы точнее диагностировать заболевания пациентов.

Голикова сказала, что уже в сентябре по конкурсу будут определены три генетических центра.

"Регион должен подготовить концепцию создания областного подразделения, а мы поручим специалистам головного федерального института выстроить с регионом взаимодействие по тем направлениям, которые являются чувствительными для Челябинской области", - отметила вице-премьер.

Текслер и Голикова обсудили также сроки строительства хирургического корпуса Детской областной больницы.

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Голикова поддержала идею создания в Челябинске центра генетических исследований

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Теги: Татьяна Голикова, Алексей Текслер, центр генетических исследований, Челябинск



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