Пуск российского "Искандера" попал на видео

Российские военные успешно испытали баллистическую ракету "Искандер", видео запуска опубликовало Минобороны.

На кадрах видно, как ракета поражает цель, которая имитировала объект условного врага.

Испытания проходили в Астраханской области на полигоне Капустин Яр.

В российском военном ведомстве отметили, что ракетный комплекс выполнил сразу несколько нормативов - перешел из походного положения в боевое, нанес удары по заданным координатам и была совершена перегрузка ракет на самоходные установки с транспорта.