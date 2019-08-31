В партии Порошенко заговорили о большой сделке, на которую может пойти Зеленский

Обмен заключенными между Россией и Украиной может стать поражением последней, так как будто бы является частью большой сделки по Украине. Об этом сообщил уже бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

Он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский уже проиграл в ситуации вокруг обмена, так как хотел "пиара и лайков" и мыслил одноходовками, а президент России Владимир Путин сделал то, что уже делал не раз.

"Суть приема следующая: заставить соперника считать, что дело сделано, подогреть информационный шум (официальные российские лица молчали, между прочим, и это ключевой момент), а затем отыграть все назад. И начать торги заново", - написал Денисенко в Facebook.

Он отмечает, что Зеленский много поставил на этот обмен, но сам обмен должен стать только первым шагом к крупной сделке, на которую должен будет пойти Зеленский. По данным Денисенко, именно она будет обсуждаться на встрече лидеров "нормандской четверки". Она включает несколько пунктов, в том числе: полную амнистию всех участников военного конфликта, закон о региональных языках, взаимное прекращение "газовых" судебных исков с одновременным подписанием нового газового контракта, подача воды по Северо-Крымскому каналу в Крым, изменение конституции по вопросу Донбасса, контроль над границей с Россией с участием украинских пограничников и представителей ООН, отмена внешнего управления на украинских предприятиях.

Также, по его словам, рассматривается возможность провести местные выборы в Донбассе вместе с конституционным референдумом на Украине. Все это планируется закрепить рамочным документом по типу Будапештского меморандума и создать фонд по восстановлению Донбасса с бюджетом в 10-15 млрд долларов. МВФ якобы тоже готов выделить средства. Денисенко считает все это неприемлемым и подозревает Зеленского в "зраде". Он опасается, что уже скоро ополченцы Донбасса будут спокойно прогуливаться по Крещатику.

Напомним, масштабный обмен заключенными пока не состоялся, но на Украине его ожидают со дня на день, а тема не сходит с первых полос СМИ. Также интересно, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" началась, вопреки тому что ранее заявляли в Кремле о большой предварительной "домашней работе". Это может указывать на негласный сигнал из Киева о возможном компромиссе.