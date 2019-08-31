22 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото: Taylor Weidman/Bloomberg

В партии Порошенко заговорили о большой сделке, на которую может пойти Зеленский

Обмен заключенными между Россией и Украиной может стать поражением последней, так как будто бы является частью большой сделки по Украине. Об этом сообщил уже бывший депутат Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Вадим Денисенко.
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Он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский уже проиграл в ситуации вокруг обмена, так как хотел "пиара и лайков" и мыслил одноходовками, а президент России Владимир Путин сделал то, что уже делал не раз.

"Суть приема следующая: заставить соперника считать, что дело сделано, подогреть информационный шум (официальные российские лица молчали, между прочим, и это ключевой момент), а затем отыграть все назад. И начать торги заново", - написал Денисенко в Facebook.

Он отмечает, что Зеленский много поставил на этот обмен, но сам обмен должен стать только первым шагом к крупной сделке, на которую должен будет пойти Зеленский. По данным Денисенко, именно она будет обсуждаться на встрече лидеров "нормандской четверки". Она включает несколько пунктов, в том числе: полную амнистию всех участников военного конфликта, закон о региональных языках, взаимное прекращение "газовых" судебных исков с одновременным подписанием нового газового контракта, подача воды по Северо-Крымскому каналу в Крым, изменение конституции по вопросу Донбасса, контроль над границей с Россией с участием украинских пограничников и представителей ООН, отмена внешнего управления на украинских предприятиях.

Также, по его словам, рассматривается возможность провести местные выборы в Донбассе вместе с конституционным референдумом на Украине. Все это планируется закрепить рамочным документом по типу Будапештского меморандума и создать фонд по восстановлению Донбасса с бюджетом в 10-15 млрд долларов. МВФ якобы тоже готов выделить средства. Денисенко считает все это неприемлемым и подозревает Зеленского в "зраде". Он опасается, что уже скоро ополченцы Донбасса будут спокойно прогуливаться по Крещатику.

Напомним, масштабный обмен заключенными пока не состоялся, но на Украине его ожидают со дня на день, а тема не сходит с первых полос СМИ. Также интересно, что подготовка встречи лидеров "нормандской четверки" началась, вопреки тому что ранее заявляли в Кремле о большой предварительной "домашней работе". Это может указывать на негласный сигнал из Киева о возможном компромиссе.

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В партии Порошенко заговорили о большой сделке, на которую может пойти Зеленский

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, обмен



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