Журналист под прикрытием выявил схему Навального по организации беспорядков в Москве с помощью купленных провокаторов

Как ранее сообщали СМИ, в череде незаконных московских митингов, организованных так называемой несистемной оппозицией, за вознаграждение принимают участие граждане других регионов. К примеру, была обнаружена большая группа людей из Ивановской и Калужской областей, поселившаяся в Мытищах накануне митинга 31 августа. Об этом сообщил спецкор Федерального агентства новостей, внедренный в ряды активистов.



Причиной «импорта» массовки из регионов проста – жителей глубинки гораздо проще мотивировать на противозаконные действия за небольшие по столичным меркам деньги. Москвичи же за такие «копейки» ни за что не станут влезать в подобные аферы. Более того, народ в столице хорошо знаком со всеми провокациями группировки Навального и уже давно не желает поддерживать преступников.



Напомним, на 31 августа оппозиционерами запланирована незаконная акция протеста. Отказ властей согласовать мероприятие логичен и обоснован – в этот день по всему городу будет проходить подготовка ко Дню знаний. Однако законное разрешение «оппозиционерам» вовсе не нужно. Напротив – они отказались от согласованного митинга 25 августа, ведь на законных акциях невозможно спровоцировать массовые задержания и после «трубить» во всех либеральных СМИ о «жестоком кровавом режиме».

Корреспонденту ФАН удалось произвести скрытую видеосъемку в частном доме, куда свезли активистов. На записи прекрасно видно, как именно «гастролеров» подготавливали к организации беспорядков.

Каждый сотрудник за свою «работу» должен был получить 7 тысяч рублей. Всех обеспечили нелегальными SIM-картами для конспирированной связи и обеспечили бригадирами каждую группу из нескольких десятков человек. Перед провокаторами поставили задачу - как можно сильнее привлекать к себе внимание правоохранителей, провоцируя их на применение силы. Всех предупредили, что необходимо быть готовыми к стычкам с ОМОНом и в случае задержания «своих» - отбивать их.

Для нарушителей заранее были подготовлены адвокаты, готовые предоставить им свою помощь в случае задержания. По словам некоего «Штыря» (одного из бригадиров), активистов доставят на Пушкинскую площадь в два часа дня. Именно там начнутся беспорядки.

За сбор активистов и их финансирование отвечает так называемый ФБК Алексея Навального. Об этом свидетельствует «дополнительный инструктаж» от женщины по имени Ольга. Вероятнее всего, речь идет о работнице «Фонда борьбы с коррупцией» Ольге Ключниковой. Она была причастна к организации штабов по подделке подписей в поддержку Любови Соболь.

К слову, именно при помощи фальсификаций Навальный и его «компания» пытались протолкнуть на выборы в Мосгордуму своих кандидатов. А после того, как избирком забраковал «нарисованные» подписи и отказал мошенникам в регистрации, экс-кандидаты окончательно дискредитировали себя, организуя массовые беспорядки.

Еще одним «грязным» оружием Навального стала «фабрика троллей», обнаруженная в московском районе Марьино. Сотрудники организации призывали людей в комментариях выходить на митинги и устраивать беспорядки.

Бывший сотрудник ФБК Серуканов ранее рассказал об использовании Навальным социальной сети Twitter в целях «промывки мозгов» молодежи. Именно через неё он занимается открытой пропагандой, перекладывая всю ответственность за призывы на своих сторонников. Более того, «тролли» занимаются еще и травлей неугодных либеральной «тусовке». Каждый, кто выступает против «оппозиции», подвергается массовой атаке ботов.

Схема с гастролерами, раскрытая корреспондентом, применяется давно на каждом несанкционированном мероприятии, организованном ОПГ Навального. Люди, которых автобусами свозят в столицу, чаще всего не способны даже ответить на элементарные вопросы о том, чему посвящена акция и что заставило их принять в ней участие.

Именно этот факт свидетельствует о том, что так называемая оппозиция полностью лишилась поддержки местных жителей.

