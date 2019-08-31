Вице-премьер российского правительства в Челябинске обратила внимание на острую нехватку врачей в регионе

В Челябинске с официальным визитом 31 августа находится вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, передает корреспондент Накануне.RU.

Голикова назвала особо важным первичное звено системы здравоохранения региона, а также оказание медпомощи пенсионерам. Она добавила, что на Южном Урале есть множество вопросов, чувствительных и для пациентов, и для врачей.

"Их предстоит решать", - сказала Голикова.

В ходе встречи с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером Голикова обсудила подготовку специальных программ, направленных на обновление медицинского оборудования в городских и районных больницах и на увеличение персонала медучреждений.

Вопрос кадрового обеспечения системы здравоохранения в Челябинской области Голикова назвала одним из самых острых.

По мнению Текслера, у региона есть свои предложения по решению кадрового "голода" в медицине Южного Урала.

"В дополнение к тем мерам, которые принимаются на федеральном уровне, мы разрабатываем собственные предложения, связанные с привлечением медицинских сотрудников, в первую очередь, молодых врачей и фельдшеров в села и в поликлиники. Важно создавать для них рабочие места с оборудованием и карьерными перспективами", - отметил Текслер.