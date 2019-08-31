"Я недоволен тем, что сделал". Российский теннисист показал болельщикам средний палец

В США теннисист Даниил Медведев показал американским болельщикам средний палец.

Такой неприличный жест, как позже объяснил Медведев, символизировал его реакцию на недовольство трибун его действиями в ходе матча третьего круга US Open.

Медведев выиграл у испанца Фелисиано Лопеса со счетом 7:6, 4:6, 7:6, 6:4.

Трибуны поддерживали Лопеса и Медведев после первой партии покинул поле, бросив ракетку и показав средний палец в сторону трибун.

"Реакция публики меня злила до того, когда они стали болеть вообще полностью против меня. Были моменты, когда мяч задевал сетку или он играл ребром - все хлопали, аплодировали во всю силу. Я недоволен тем, что сделал", - отметил Медведев.