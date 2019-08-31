В Москве на несогласованную акцию протеста пришли более тысячи человек

В Москве началась несогласованная властями столицы акция "Шествие против политических репрессий".

Организатором выступил штаб блогера и оппозиционера Алексея Навального.

В шествии участвуют более 1 тыс. человек, люди двигаются к Рождественскому бульвару. Сейчас Росгвардия оцепляет Пушкинскую площадь. В район стягиваются автозаки, полиция просит протестующих разойтись.

На акции были замечены оппозиционерка Любовь Соболь и Григорий Явлинский.

Ранее столичной полиции ее руководство рекомендовало воздержаться от жестких задержаний.