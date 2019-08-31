Руководство московской полиции призвало сотрудников воздержаться от жестких задержаний на несогласованном митинге оппозиции

Руководство столичной полиции попросило своих сотрудников вежливо относиться к митингующим, которые вышли на несогласованную акцию протеста 31 августа в Москве, об этом пишет Baza.

Также в главке посоветовали воздержаться от жестких задержаний.

Применять силу или в принципе задерживать людей рекомендуется только в случае явных нарушений правопорядка.

Напомним, на одном из митингов в Москве сотрудник правоохранительных органов ударил девушку кулаком в живот.