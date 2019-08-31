22 Сентября 2020
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Политика Украина
Олег Сенцов, Кирилл Вышинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Вышинский заявил, что не будет участвовать в обмене заключенными и будет обращаться в суд

Главный редактор РИА "Новости. Украина" Кирилл Вышинский отметил, что не видит никакого смысла в участии в обмене заключенными между Москвой и Киевом, об этом он заявил в эфире телеканала "НТВ".

По мнению Вышинского, он не собирается ни на кого меняться и не давал никакого согласия на обмен.

"Я нахожусь на свободе сейчас. На кого-то меняться или на кого-то быть обмененным не собираюсь", - отметил Вышинский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять Вышинского на Олега Сенцова.

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Вышинский заявил, что не будет участвовать в обмене заключенными и будет обращаться в суд

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Теги: Кирилл Вышинский, обмен, Украина, Россия



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