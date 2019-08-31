К одному из организаторов московских беспорядков 27 июля пришли с обысками

В Москве правоохранительные органы начали обыск в квартире студента Высшей школы экономики Егора Жукова - того самого молодого человека, который на несанкционированном митинге 27 июля провоцировал людей на стычки с сотрудниками Росгвардии.

Сотрудники органов предъявили постановление суда, согласно которому обыск по месту жительства Жукова абсолютно законен.

Напомним, Жукова арестовали в начале августа этого года по делу о массовых беспорядках и за участие в незаконных митингах в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписных листов.

"Обеспокоенность" арестом Жукова, в частности, выражают преподаватели-слависты из США, которые прямо требуют освободить его, а в противном случае угрожают российским вузам снижением рейтингов и возможностью "оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде".