22 Сентября 2020
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Происшествия Москва
мигалки, полиция (2017) | Фото:Накануне.RU

К одному из организаторов московских беспорядков 27 июля пришли с обысками

В Москве правоохранительные органы начали обыск в квартире студента Высшей школы экономики Егора Жукова - того самого молодого человека, который на несанкционированном митинге 27 июля провоцировал людей на стычки с сотрудниками Росгвардии.

Сотрудники органов предъявили постановление суда, согласно которому обыск по месту жительства Жукова абсолютно законен.

Напомним, Жукова арестовали в начале августа этого года по делу о массовых беспорядках и за участие в незаконных митингах в поддержку оппозиционных кандидатов, которых не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму из-за подделки подписных листов.

"Обеспокоенность" арестом Жукова, в частности, выражают преподаватели-слависты из США, которые прямо требуют освободить его, а в противном случае угрожают российским вузам снижением рейтингов и возможностью "оказаться в положении изгоя в глобальной научной среде".

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К одному из организаторов московских беспорядков 27 июля пришли с обысками

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Теги: Егор Жуков, Росгвардия, обыск, полиция, Москва



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