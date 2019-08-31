По факту нападения на журналистов в Нижневартовске возбуждено уголовное дело

В ХМАО по факту нападения на журналистов в Нижневартовске возбуждено уголовное дело.

Фигурант - 22-летний молодой человек сейчас задержан.

Как ранее сообщало Накануне.RU, следствие ходатайствует о его заключении под стражу.

Напомним, днем 28 августа на улице Ленина у дома №25А в Нижневартовске подозреваемый сбил пенсионерку. После этого водитель напал на съемочную группу местного телеканала, которая прибыла на место ДТП.

"Мужчина стал угрожать и нападать на съемочную группу. Спустя несколько часов он продолжил противоправные действия - пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на сотрудников", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО.