Трамп уволил личную помощницу из-за ее откровений перед журналистами

Президент США Дональд Трамп уволил свою личную помощницу Мадлен Вестерхаут за то, что она подшофе рассказала журналистам некоторые подробности личной жизни главы Белого дома, об этом сообщает Politico.

По данным издания, помощница на одной из неформальных встреч с прессой немного выпила и начала рассказывать о том, что Трамп общается с ней лучше, чем со своими дочерьми Тиффани и Иванкой.

Вестерхаут добавила, что Трамп не любит фотографироваться с одной из дочерей из-за того, что она слишком полная.