В Донецке открыт памятник Захарченко

В Донецке открыт памятник первому главе ДНР Александру Захарченко. Установлен бюст на Аллее Героев в парке имени Ленинского комсомола.

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Возле памятника установлены две плиты. На одной из них написано: "Отдавшему жизнь ради тысяч других сердец. Навсегда первому Главе ДНР". На другой выгравирована цитата Захарченко, которая висела на плакатах в Донецке: "Живи свободным, поступай по совести, относись ко всему справедливо".

На открытие мемориала приехали глава ЛНР Леонид Пасечник, депутат Государственной Думы РФ Сергей Миронов, член Совета Федерации Сергей Мамедов.

Напомним, Захарченко погиб в результате теракта в центре Донецка 31 августа 2018 года. Его именем названа площади перед Домом Правительства ДНР. На здании установлена гранитная табличка с его фотографией и перечнем постов, которые он занимал.