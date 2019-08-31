Бортко принес в питерский избирком документы о снятии своей кандидатуры с губернаторских выборов

Депутат Госудмы РФ, известный режиссер Владимир Бортко утром 31 августа принес в избирательную комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора "северной столицы", об этом пишет "Интерфакс".

Его заявление было принято.

Ранее Бортко во время дебатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что принесет в избирком заявление.

Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В настоящий момент в борьбе участвуют четыре кандидата.

Сейчас в выборах участвуют депутат петербургского Законодательного собрания от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов, депутат питерского заксобрания от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, а также врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов.