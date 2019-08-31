Следствие просит заключить под стражу мужчину, который напал на журналистов в ХМАО

Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу мужчины, который напал на журналистов в Нижневартовске.

Напомним, съемочная группа местного телеканала работала на месте ДТП, где автомобиль сбил пенсионерку. Виновник аварии напал на оператора и стал угрожать ему. Через несколько часов после этого мужчина пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на журналистов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО, сейчас мужчина задержан.