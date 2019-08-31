22 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
камера, журналисты, пресса (2017) | Фото:Накануне.RU

Следствие просит заключить под стражу мужчину, который напал на журналистов в ХМАО

Следствие обратится в суд с ходатайством о заключении под стражу мужчины, который напал на журналистов в Нижневартовске.

Напомним, съемочная группа местного телеканала работала на месте ДТП, где автомобиль сбил пенсионерку. Виновник аварии напал на оператора и стал угрожать ему. Через несколько часов после этого мужчина пришел в телецентр, где вновь стал агрессивно себя вести и нападать на журналистов.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по ХМАО, сейчас мужчина задержан.

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Следствие просит заключить под стражу мужчину, который напал на журналистов в ХМАО

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Теги: журналисты, воспрепятствование, СУ СКР по ХМАО, Нижневартовск, нападение, Александр Бастрыкин



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