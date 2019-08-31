Пропавшего в Башкирии ребенка нашли мертвым в поле: туда его отнесла погибать собственная мать

Пропавшего накануне в Башкирии годовалого ребенка нашли мертвым, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по республике.

Оказалось, что собственная мать инсценировала похищение, унесла мальчика в поле и оставила там.

Сейчас возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в Башкирии из дома пропал годовалый ребенок, в поисках были задействованы более полутора сотен человек. Мальчик возрастом 1,2 года исчез в ночь на 29 августа из своей кровати в селе Исмаилово.