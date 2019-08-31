Снявшийся с выборов Бортко оказался щедр на слова, да скуп на дело

Вечером 30 августа стало известно о том, что кандидат на пост губернатора Санкт-Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко снялся с соревновательной гонки. Несмотря на то, что до единого дня голосования осталось всего лишь 9 дней.

Безусловно, данное событие моментально стали широко обсуждать в прессе, ведь на его кампанию были затрачены немалые деньги – 17 миллионов рублей. Эта сумма оказалась в разы больше затраченных средств других оппозиционных кандидатов. Таких, как Михаил Амосов, баллотирующийся от партии «Гражданская платформа», или же Надежда Тихонова – кандидат «Справедливой России».

Конечно, столь резкий отказ от участия в гонке за несколько дней до «финиша» свидетельствует о полном провале избирательной компании Бортко. Напомним, ВЦИОМ сообщал о том, что коммунист отстает от Александра Беглова на 40%. Что, впрочем, неудивительно, ведь член КПРФ не является политиком и не имеет за плечами ни необходимого опыта, ни значимых заслуг перед горожанами. А звание известного режиссера в этой нелегкой работе никак не поможет.





Если бы Бортко не снял с выборов свою кандидатуру, то ему пришлось бы отвечать за сокрушительное поражение всей партии. Конечно же, коммунист просто опасается ответственности, которая будет целиком возложена на его плечи. Впрочем, подобное поведение вполне свойственно членам КПРФ – кандидаты от этой партии не единожды сами снимались с выборов, если предчувствовали свое поражение.

Все это доказывает несостоятельность партии КПРФ и её неспособность соревноваться с серьезными соперниками. Ведь, как выяснилось, их кандидат в очередной раз смог только раздавать щедрые популистские обещания направо и налево, а как дошло до дела – сбежал, поджав хвост.