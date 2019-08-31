Встречи Натальи Комаровой с югорчанами делают реализацию нацпроектов ориентированной на нужды жителей

Губернатор Югры Наталья Комарова продолжает встречи с югорчанами в муниципалитетах. Старт поездкам был дан в июле и в настоящий момент глава региона уже посетила Березовский, Октябрьский районы, Сургут и Нягань. 28 августа настала очередь Ханты-Мансийска - в столице автономного округа вновь был поднят вопрос реализации национальных проектов.

Тематическая встреча с горожанами "Кто я в нацпроекте?" прошла в культурно-досуговом центре "Октябрь". Формат разговора был открытый, задать свой вопрос губернатору мог любой желающий. Участие в диалоге приняли представители общественных организаций, трудовых коллективов, руководители органов власти автономного округа и местного самоуправления.

В начале разговора перед собравшимися выступила исполняющая обязанности главы города Наталья Дунаевская. Она доложила о ходе реализации нацпроектов в окружной столице на конкретных примерах.

Было отмечено, что для вовлечения граждан в принятие управленческих решений, во всех муниципалитетах Югры год назад прошли форсайт- сессии "Югра-2024". Участие в них приняли более 200 хантымансийцев. Они выработали 107 предложений по повышению уровня и качества жизни, реализации национальных проектов. Некоторые идеи вошли в перечень мероприятий муниципальных программ.

Таким примером стал проект "ГТО в моем дворе". Он вошел в муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта" и в этом году охватил почти 500 человек. В эту же программу вошел фестиваль "Сибирское долголетие", собравший более 600 жителей. Инициатива по проведению городских состязаний граждан предпенсионного и пенсионного возраста по интернет-серфингу вошла в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан города Ханты-Мансийска". В соревновании, которое состоялось в июне этого года, приняли участие 30 человек. Еще одни состязания планируется провести в октябре.

"Безусловно, стратегические сессии положили хороший старт совместной реализации национальных проектов, достижению поставленных целей и задач в них, получению обратной связи с населением и выработки эффективных решений, направленных на улучшение качества жизни каждого из нас", - отметила Наталья Дунаевская.

Также на встрече было озвучено, что на реализацию нацпроектов в Ханты-Мансийске в 2019 г. было направлено почти 1,9 млрд руб. А в течение трех лет на эти цели будет направлено более 4 млрд руб. Больше всего денег пойдет на проект "Жилье и городская среда" - более 1 млрд руб. В этом году в рамках этого нацпроекта будет обустроено шесть общественных мест и одна дворовая территория.

В перечень мероприятий по благоустройству вошло увеличение числа парковок, создание парковых зон, ремонт детских площадок. Одной из приоритетных задач национального проекта "Жилье и городская среда" является сокращение непригодного для проживания жилищного фонда. Количество деревянного многоквартирного жилого фонда в городе составляет 578 домов, из них 73 признано аварийными и подлежат сносу в течении трех лет, требуется переселить 623 семьи.

"Стараемся сохранить набранные темпы расселения ветхого и аварийного жилья. В прошлом году снесено 32 аварийных жилых дома, переселено 250 семей. В планах этого года снести 30 аварийных домов, переселить 200 семей", - сообщила исполняющая обязанности главы Ханты-Мансийска.

После доклада главы Ханты-Мансийска, вопросы задали горожане. Тематика их была самой разнообразной и затрагивала фактически все нацпроекты. В частности, родители детей-инвалидов были обеспокоены судьбой нового здания для реабилитационного центра "Лучик". Губернатор Югры Наталья Комарова сообщила, что здание строится, до застройщика доведены требования, стандарты.

"Надеемся, мы сможем купить объект, соответствующий потребностям", - заявила она, вновь продемонстрировав абсолютную погруженность в проблемы и внимательность к людям.

Некоторые поднятые югорчанами вопросы были взяты губернатором округа и руководством города на контроль для дальнейшего решения.

Президент фонда "Региональная политика" Павел Манченко в разговоре с корреспондентом Накануне.RU отметил, что личное участие главы региона в подобных мероприятиях привлекает внимание широкой общественности к вопросам, связанным с реализацией нацпроектов.

"Подобные встречи, на которых власть демонстрирует открытость и готовность вносить коррективы в свои планы с учетом мнения жителей, делает реализацию национальных проектов, как говорят в бизнесе, клиентоориентированной - работающей на интересы каждого конкретного жителя Югры", - подчеркнул он.

Представитель Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин в беседе с корреспондентом Накануне.RU отметил, что вовлечение людей в реализацию национальных проектов - а именно это стало главной целью встречи губернатора с горожанами - действительно необходимо, поскольку само по себе решение тех или иных социальных вопросов "неизбежно опускается в ту конкретику, которую должны знать исполнители" - муниципальные и региональные чиновники, а также все вовлеченные специалисты.

"Поэтому, чтобы правильно выбрать ракурс, и те целевые аудитории, на которые будет направлена реализация нацпроектов, и определить первоочередные задачи, необходим постоянный контакт, что, собственно и делает губернатор, регулярно проводя видеоконференции, общаясь в Instagram и выезжая на встречи в те или иные муниципалитеты. Я думаю, что прежде чем приступать к реализации тех или иных нацпроектов, необходимо понять характер тех проблем, которые существуют в регионе, их специфику, применительно к конкретному муниципалитету и в целом к региону, поскольку Югра отличается особыми условиями. И в этом смысле, такое внимание и интерес к мнению конкретных людей я считаю совершенно оправданным", - заявил Анатолий Гагарин.

По его мнению, то, что губернатор Югры Наталья Комарова активно занимается поиском новых форм коммуникаций с населением - причем оперативных форм, предполагающих постоянную двухстороннюю связь: получение определенных вопросов, ответы, контроль за выполнением тех или иных мероприятий и очередное получение информации непосредственно от жителей, позволит в быстрые сроки реализовать поставленные нацпроектами задачи.

"Я считаю, что эта встреча - крайне необходимое и нужное мероприятие, поэтому хорошо, что они носят системный характер. Это очень важно", - заявил эксперт.

Сами югорчане подтверждают важность подобных диалогов. В Instagram губернатора поступили благодарности жителей Ханты-Мансийска в ответ на приглашение на встречу. А те югорчане, что не смогли присутствовать лично - задают вопросы прямо в соцсети. Общее число участников встречи с губернатором в Ханты-Мансийске превысило 400 человек.

Подобные встречи будут продолжены в других муниципалитетах. Следующая состоится в Нефтеюганске 31 августа в 15.00 в КЦ "Юность".