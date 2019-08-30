В Прикамье в детском лагере "Юность" ребенку сломали плечо

В Прикамье будут судить 17-летнего жителя Красновишерска по п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ. Молодого человека обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

По предварительным данным, в начале июля в летнем оздоровительном лагере "Юность" он поссорился с 12-летним подростком и нанес ему несколько ударов кулаком в область правого плеча. У школьника перелом плечевой кости. Травма квалифицирована как тяжкий вред здоровью.

В отдельное производство вынесены материалы проверки по факту оказания услуг ненадлежащего качества сотрудниками лагеря. Их действиям будет дана правовая оценка.