Пермяка осудили на пожизненное за истязание двух падчериц и жестокое убийство одной из них

В Перми на пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима осужден 34-летний местный житель, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Его обвиняли в совершении преступлений по статьям уголовного кодекса - истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних и в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Следствием и судом установлено, что с 1 по 31 марта прошлого года, обвиняемый, находясь в квартире наедине с малолетними дочерьми своей сожительницы, систематически избивал их. 31 августа он с особой жестокостью убил шестилетнюю падчерицу. Девятилетнюю сестру погибшей девочки отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Помимо пожизненного заключения, суд также взыскал в пользу матери погибшего ребенка 5 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.