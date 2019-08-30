22 Сентября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

Пермяка осудили на пожизненное за истязание двух падчериц и жестокое убийство одной из них

В Перми на пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима осужден 34-летний местный житель, сообщили Накануне.RU в СУ СК РФ по Пермскому краю.

Его обвиняли в совершении преступлений по статьям уголовного кодекса - истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних и в убийстве малолетнего с особой жестокостью.

Следствием и судом установлено, что с 1 по 31 марта прошлого года, обвиняемый, находясь в квартире наедине с малолетними дочерьми своей сожительницы, систематически избивал их. 31 августа он с особой жестокостью убил шестилетнюю падчерицу. Девятилетнюю сестру погибшей девочки отправили в реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Помимо пожизненного заключения, суд также взыскал в пользу матери погибшего ребенка 5 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.

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Пермяка осудили на пожизненное за истязание двух падчериц и жестокое убийство одной из них

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Теги: убийство, истязание, падчерица, уголовное дело



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