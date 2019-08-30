В Тобольске "скорая помощь" столкнулась с легковушкой и перевернулась

В Тобольске сегодня произошло ДТП с участием автомобиля "скорой помощи", передает корреспондент Накануне.RU.

По информации тобольского отдела ГИБДД, "скорая" ехала с включенным звуковым сигналом и проблесковым маячком. Справа от нее на разрешающий сигнал светофора ехал автомобиль "КИА". Водитель легкового автомобиля не заметил спецавтомобиль - произошло столкновение, в результате которого "скорая" опрокинулась.

После этого легковушка столкнулась с ехавшим по соседней полосе самосвалом. В аварии пострадали врач и фельдшер "скорой". Их состояние уточняется. Отметим, что пациента в автомобиле не было - медики спешили на вызов.