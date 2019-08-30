Владимир Бортко откажется от участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга

Кандидат в губернаторы от КПРФ, режиссер и депутат Госдумы Владимир Бортко во время дебатов в прямом эфире телеканала "Санкт-Петербург" сообщил, что завтра принесет в избирком заявление о снятии своей кандидатуры с выборов губернатора Санкт-Петербурга, сообщает "Говорит Москва".

Как сообщало Накануне.RU, выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября. В настоящий момент в борьбе участвуют четыре кандидата.

Помимо Бортко, в выборах участвует депутат петербургского Законодательного собрания от партии "Гражданская платформа" Михаил Амосов, и депутат питерского заксобрания от партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова, а также врио губернатора самовыдвиженец Александр Беглов.