"Накаленная ситуация". Алексей Текслер посетил Златоуст и предложил провести опрос о доверии главе города

Глава Челябинской области Алексей Текслер с рабочим визитом посетил Златоуст. Руководитель региона побывал на градообразующем предприятии "Златмаш", в городском краеведческом музее и Златоустовском государственном драматическом театре, проинспектировал строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой и провел встречу с жителями, на которой было принято решение о проведении опроса о доверии главе Златоуста Вячеславу Жилину, передает корреспондент Накануне.RU.

Свой визит в муниципалитет Алексей Текслер начал с посещения предприятия "Смарт" и Златоустовского машиностроительного завода, который входит в госкорпорацию "Роскосмос". На "Златмаше" изготавливают ракетные комплексы стратегического назначения ВМФ РФ, а также выпускают широкий ассортимент гражданской продукции: бытовые плиты, радиаторы, алюминиевый профиль.

Глава области посетил цеха по производству оборонной продукции, плиточное производство и цех по изготовлению алюминиевого профиля.

"Это самое крупное предприятие в Челябинской области по объему государственного оборонного заказа. Загрузка полная. Численность работников на "Златмаше" около 4,5 тыс. человек, это как оборонка, так и гражданское производство. Всего было выпущено 25 млн плит, а радиаторов мы с 2008 года произвели 10 млн секций. Рынок сбыта – Россия и ближнее зарубежье. Хотелось бы, чтобы нашу гражданскую продукцию в Челябинской области приобретали еще больше", - рассказал главный специалист по перспективной гражданской продукции Сергей Жиляков.

Затем Алексей Текслер посетил городской краеведческий музей и Златоустовский государственный драматический театр. В следующем году театр отметит свое столетие.

"Для нас это большое события. Сейчас готовим программу, приглашаем гостей. В частности, Александр Калягин пообещал, что приедет", - рассказал главе региона директор театра, заслуженный работник культуры России Александр Романов.

"Надо сделать достойный праздник", - отметил руководитель области и поинтересовался есть ли какие-то проблемы.

Романов рассказал, что к юбилею театра им бы хотелось сделать облицовку здания современным материалом.

После этого руководитель области проинспектировал строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Он осмотрел возведенные командные дома, зрительские трибуны и тренировочную площадку. Объект должны сдать в октябре текущего года. Однако по итогам визита стало понятно, что сроки сдачи могут затянуться. Главу региона такая ситуация не устроила, и он вызвал ответственных чиновников на закрытое от СМИ совещание.

"Комплекс не будет запущен в октябре, судя по тем замечаниям, которые мы сегодня увидели. Есть проблемы не только в основном здании, но и на лыжероллерной трассе, на стрельбище. Объект не сдан, а уже там появляется грибок, плесень. Сейчас коллеги готовят технические решения и будут переделывать, других вариантов нет", - позже рассказал журналистам Алексей Текслер.

Еще один проблемный объект, который в ходе своей поездки посетил глава области – газопровод в поселке Закаменский. Объект построили несколько лет назад, но газ в дома жителей так и не пришел. Его не могут запустить из-за нарушения трассировки.

"Мне очевидно, что вместо того, чтобы решать проблему людей, здесь чиновники и подрядчики занимались разборками между собой. Люди сбросились своими собственными деньгами, сделали проект, который как потом выяснилось нереализуемый. Люди этот газ ждали много лет. У меня вопрос к главе, как можно было несколько лет не обращать на эту ситуацию внимание. У вас газопровод проведен не в том месте. Я от вас жду в течение двух дней бумагу, где будут окончательные сметы. Мы должны определить конкретный срок, когда у людей будет газ", - обратился к главе Златоуста Алексей Текслер.

На встрече Алексея Текслера с жителями города, которая продлилась порядка пяти часов, было много жалоб на медицинское обслуживание: в городе нет детского стоматолога-хирурга и приходится возить маленьких пациентов в Миасс, не хватает узких специалистов, поэтому очень трудно попасть на прием.

Глава области отметил, что в Златоусте ситуация в здравоохранении крайне напряжённая и пообещал прислать в город областную комиссию.

Жаловались златоустовцы также на ветхо-аварийное жилье, состояние автомобильных дорог, низкий уровень газификации. Несколько раз встреча прерывалась из-за того, что жители скандировали главе города "уходи". Алексею Текслеру пришлось успокаивать зал. Он рассказал, что предлагал Жилину покинуть пост, но он отказался, поэтому руководитель области предложил провести 8 сентября опрос о доверии главе Златоуста. Жители такое решение поддержали.

Согласился с предложением и Вячеслав Жилин, заявив, что не держится за кресло мэра и примет решение жителей. В подтверждение этого он пообещал заранее написать заявление об увольнении, чтобы оно было у Алексея Текслера.

"Я понимал, что Златоуст – это особая территория, особый город. У меня было понимание, что будет достаточно накаленная ситуация. Много эмоций, часть людей недовольны ситуацией в городе, были призывы на встрече к мэру уйти в отставку и публично об этом заявить. Были люди, которые, наоборот, поддерживали мэра. Поэтому я предложил понятный и простой выход из этой ситуации – вместе с выборами губернатора 8 сентября провести опрос на избирательных участках, чтобы каждый человек мог определить – поддерживает он действующего главу или нет. И тогда это отношение будет более понятным. Я думаю для мэра это будет тоже совершенно понятным сигналом для принятия тех или иных решений. Мне кажется, здесь голос народа является определяющим для всех и для областной власти в том числе", - прокомментировал свое решение Алексей Текслер.