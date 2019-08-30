Зеленский призвал сократить число депутатов Рады до 300

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект об уменьшении числа депутатов парламента до 300 и закрепить только пропорциональную систему выборов.

О намерении сократить число депутатов Зеленский заявлял во время предвыборной кампании. Интересно, что жители страны уже голосовали за это на референдуме в 2000 году, но его результаты были проигнорированы.

Что касается пропорциональной системы, то Зеленский хотел провести по ней уже июльские выбор в Раду. Но та не приняла поданный им закон, чтобы не гарантировать победу его партии. В итоге она показала феноменальный результат в одномандатных округах и все равно сформировала однопартийное большинство в парламенте.

Как сообщало Накануне.RU, Рада в первом чтении вчера проголосовала за снятие депутатской неприкосновенности. Уже на следующей неделе закон могут принять окончательно, изменив конституцию.