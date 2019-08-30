Епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия назначили викарием Казанской епархии

Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий назначен викарием Казанской епархии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЦ.

На заседании Священного Синода РПЦ был рассмотрен рапорт митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея. Было принято решение назначить викарием Казанской епархии епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией.

Временное управление Магнитогорской епархией поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.