Епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия назначили викарием Казанской епархии
Епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий назначен викарием Казанской епархии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РПЦ.
На заседании Священного Синода РПЦ был рассмотрен рапорт митрополита Казанского и Татарстанского Феофана о необходимости иметь викарного архиерея. Было принято решение назначить викарием Казанской епархии епископа Магнитогорского и Верхнеуральского Иннокентия, освободив его от управления Магнитогорской епархией.
Временное управление Магнитогорской епархией поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию.