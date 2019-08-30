Культура и возможности для бизнеса: эксперты назвали доводы в пользу жизни в Екатеринбурге

В Екатеринбурге эксперты обсудили доводы в пользу того, стоит или нет уезжать из города. Дискуссия прошла в форме словестного баттла, организованного "Экспертным клубом Екатеринбурга", которую модерировал бизнес-тренер Иван Замощанский, команды смогли обстоятельно раскрыть доводы.

В пользу того, чтобы не уезжать из города, приводились доводы о развитости культурной жизни в Екатеринбурге, о наличии здесь консульств разных стран. Столица Среднего Урала также благоприятна для развития бизнеса.

Скептики считают, что возможностей для бизнеса больше в Москве и Санкт-Петербурге, также они недовольны качеством местной инфраструктуры. В частности не реализован проект благоустройства небережной р. Исеть, задуманный ещё в эпоху губернаторства Эдуарда Росселя.

Что касается перспектив бизнеса, то здесь они ограничиваются полуторамиллионным населением города с относительно низкой платёжеспособностью.

Участники обсуждения сошлись во мнении, что Екатеринбургу не хватает позитивных образов, из-за чего город зачастую предстаёт в информационном пространстве в негативном свете как "место убийства царя", "город бесов" и "город протестов".

Менять ситуацию с позиционированием города нужно совместными усилиями власти и экспертного сообщества.