Митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский возглавил Филиппино-Вьетнамскую епархию

На заседании Священного Синода митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу назначили новое послушание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

Владыка Павел получил у управление Филиппино-Вьетнамскую епархию патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии. Он будет именовать в ее пределах "митрополит Манильский и Ханойский".

Добавим, на этом же заседании митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил назначен главой Курганской митрополии.