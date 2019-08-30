Глава Лабытнанги получила прокурорское представление из-за сошедшего со свай жилого дома

По итогам прокурорской проверки схода со свай дома №10а по улице Лесной прокурорское представление получила глава Лабытнанги Марина Трескова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Напомним, "сход" произошел 25 августа. Несмотря на то, что в нем имеется 16 квартир, по факту по договорам коммерческого найма в доме жили две семьи, это семь человек, четверо из которых – дети.

Проверка показала, что дом в 2013 году признан аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения его жителей необоснованно установлен "до 2030 года", а позже сокращен до 2021 года. Несмотря на имевшиеся данные о недопустимом состоянии фундамента из-за снижения его несущей способности, шесть лет городские власти никак не реагировали на ситуацию.

УК не исследовала свайное основание и не контролировала его состояние. Деформацию фундамента вовремя не заметили, что и привело к тому, что здание сошло со свай. Прокурорские представления получили за это глава города Марина Трескова и директор управляющей компании. Начался снос дома.