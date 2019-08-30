В Югре муниципальный служащий получил срок за злоупотребление и растрату

В Пыть-Яхе глава муниципального "Управления городским хозяйством" наказан за злоупотребление полномочиями и растрату, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В декабре 2016 года злоумышленник за счет бюджетных денег оплатил капремонт водоочистных сооружений города, который фактически никто не делал. Желая скрыть это, в апреле 2017 года глава управления единолично принял решение о проведении части работ ценой в 725 тыс. руб. за счет муниципального предприятия.

Кроме того, получив "административку" за нарушение трудового законодательства, в октябре 2016 года он оплатил штраф за деньгами возглавляемой организации. Суд наказал преступника годом и девятью месяцами колонии общего режима и штрафом в 9 тыс. руб.. Приговор может быть обжалован.