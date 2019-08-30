Глава Чернушки Иван Ратегов досрочно сложил полномочия

Глава Чернушинского городского поселения Иван Ратегов досрочно сложил полномочия. Об этом сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на самого Ратегова.

По информации издания, мэр уже давно планировал уволиться и "все заинтересованные лица знали, что он снимет полномочия".

Такое решение глава принял в связи с переходом на новое место работы. Подписать контракт Ратегов планировал уже 4 сентября. Однако куда именно он устраивается - бывший мэр не сообщил, отметив только, что "это сфера менеджмента".

Добавим, что депутаты заксобрания Прикамья ранее одобрили проект о реорганизации поселений Чернушинского района в единый городской округ. 8 сентября состоятся выборы депутатов думы городского округа. После чего депутаты выберут главу округа из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.