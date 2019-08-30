Ученые исследовали памятник Нгарка-Едётаяха 1 на Ямале с помощью новых технологий

На раскопках памятника Нгарка-Едётаяха 1 между посёлками Яр-Сале и Панаевск в Ямало-Ненецком автономном округе ученые впервые использовали георадиолокационную съёмку местности и квадрокоптер. С их помощью удалось определить точное расположение археологических объектов в культурном слое и границы памятника.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора ЯНАО, геомагнитная съемка показала на одном из участков памятника возможное скопление объектов в культурном слое. Работы проводил старший научный сотрудник сектора геолого-географических исследований, кандидат физико-математических наук Ярослав Камнев. Заведующий сектором, кандидат географических наук Роман Колесников провел геоморфологическое обследование, чтобы изучить процесс развития рельефа в древности.

Археологи обнаружили большое количество шлаков – остатков железоделательного производства, фрагментов керамики, начиная со IV века до нашей эры и заканчивая XIII веком нашей эры. Среди железных изделий найдены наконечники стрел и фрагмент швейной иглы. Напомним, раскопки, начавшиеся в 2017 г., показали наличие трех культурных слоев. Это может объясняться удобным расположением памятника, отмечает руководитель экспедиции, старший научный сотрудник сектора археологии центра изучения Арктики Андрей Плеханов.

"Он находится на выходе на протоку Зырянская Обь. На материковом уровне достаточно чётко зафиксированы остатки жилища. В самом культурном слое найдено несколько пятен, которые также могут являться следами древних построек", - говорит ученый.

Самый древний слой относится к эпохе раннего железа, оставшиеся материалы датируются эпохой Средневековья – IV-VI и IX-XII веками. С помощью квадрокоптера ученые установили возможное наличие ещё трёх жилищ. Закладка стратиграфических шурфов показала распространение культурного слоя в несколько раз больше, чем предполагалось ранее.

В августе археологи провели разведку от устья реки Нгарка-Едётаяха в сторону Панаевска.

В августе археологи в километре от поселения нашли могильник середины XIX века. Погребение принадлежало, как предполагают учёные, молодой девушке. В могиле находились скребки для выделки шкур, верёвка, элемент оленей упряжи и топор. Обнаружен перстень из белого металла, предположительно, серебра. Точнее будет известно после проведения металлографического анализа. Погребённая находилась частично в меховом коконе, завёрнутом в бересту. На поясе была увесистая пряжка. Рядом зафиксировано ещё одно погребение.

В 170 метрах от грунтового могильника участники экспедиции обнаружили следы древнего поселения. Съёмка была затруднена из-за достаточно густой растительности, отмечает Андрей Плеханов. Ученые заложили пять археологических шурфов, показавших наличие культурного слоя мощностью до 50 сантиметров.

"Слой достаточно насыщен органикой. Если сравнивать с известными археологическими памятниками – то он очень близок к Ярте 6. Вся площадь памятника поросла не только кустарником, но и высокой луговой травой. Найденные в шурфах фрагменты керамики были предварительно отнесены к эпохе раннего железа и Средневековью", – говорит Андрей Плеханов.

Отчёты о результатах исследований направят в службу охраны объектов культурного наследия ЯНАО. Коллекцию полученных артефактов по итогам работ передадут в Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. И.С. Шемановского.