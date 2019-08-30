21 Сентября 2020
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ребенок рука малыш (2013) | Фото:

В Кирове мать положила двухлетнего сына на улице и ушла – не было денег на его содержание

В Кирове полиция возбудила уголовное дело по ст. 125 УК РФ "Оставление в опасности" в отношении матери двухлетнего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного полицейского главка, маленький мальчик был найден на улице 26 августа.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что двухгодовалого мальчика, лежащим на тротуаре оставила мать. Двое жительниц Нововятского района видели, как она положила ребенка на землю и ушла. Подняв малыша, женщины сообщили о происшествии в полицию", - сообщили в полиции.

Состояние здоровья ребенка было признано удовлетворительным. В этот же день мальчик помещен в детский дом.

Впоследствии мать, оставившая ребенка в опасном для жизни и здоровья положении, пояснила, что причиной совершения ею такого поступка явилось отсутствие средств к содержанию сына.

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В Кирове мать положила двухлетнего сына на улице и ушла – не было денег на его содержание

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Теги: мать-кукушка, оставленный ребенок, детский дом, оставление в опасности



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