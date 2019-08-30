В ДНР повышают тарифы на коммунальные услуги

В ДНР впервые будут повышены тарифы на некоторые коммунальные услуги. Об этом заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Наумец.

Подорожание услуг намечено уже с 1 сентября.

"Чтобы жителям не было накладно оплачивать, повышение будет минимальным. Квитанция в среднем из расчета двухкомнатной квартиры на трех человек поднимется примерно до 200 рублей в месяц", – сказал Наумец.

Однако и.о. руководителя Республиканской службы по тарифам Александр Алипов сообщил, что услуги по вывозу мусора и квартплате повысятся на 30%, а водоснабжение - почти в два раза в Донецке и в 1,5 раза в других городах.

Тарифы на тепло-, электро- и газоснабжение пока повышаться не будут. Сейчас двух- или трехкомнатная квартира в ДНР стоит порядка тысячи рублей в месяц.

Среди факторов повышения тарифов называются низкая зарплата у работников ЖКХ, удорожание материалов и ремонта. Слухи о повышении тарифов ходили давно, и это было сделано после существенного повышения зарплат и пенсий. До этого средняя зарплата составляла около 10 тысяч, пенсия - 5 тысяч. При этом остро стоит проблема безработицы.