В Курганской области до конца этого года появятся десятки новых машин "скорой", пожарной службы и школьные автобусы

До конца этого года в Курганскую область придет новая техника.

Как сообщил на своей странице в Instagram врио губернатора региона Вадим Шумков, в рамках различных программ и проектов Зауралье получит 23 новых пожарных машины, 40 новых автомобилей "скорой помощи", 70 новых школьных автобусов.

Шумков добавил, что уже куплено несколько десятков новой дорожно-строительной техники.

"Объем в сопоставлении с прошлыми периодами для нашего субъекта просто огромный", - написал Шумков.