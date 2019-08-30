Путин заявил, что семья, в которой три ребенка, — "нормальная" и "правильная"

Три ребенка в семье - это правильно и нормально, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер сделал такое заявление в ходе встречи с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Чибис поднял тему качества жизни в закрытых городах. Он заявил, что оно "не выдерживает никакой критики при огромном количестве детей": практически в каждой семье три ребенка.

"Не огромное, нормальное. Это правильно", - ответил на это Путин.

О том, что семьи с тремя детьми должны стать нормой для российского общества, Владимир Путин заявлял еще в послании Федеральному собранию в 2012 году. Но действия Правительства говорят о том, что президент вступает к кабинетом министров в оппозицию, заявлял ранее председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Эксперт предложил сделать многодетные семьи с тремя и более детьми элитой общества, образцом для подражания, тогда Россия выйдет из демографического кризиса.