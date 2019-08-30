При вынужденной посадке Ан-2 в Якутии погибли два человека, пять - ранены

Стали известны подробности вынужденной посадки самолета Ан-2 в Якутии. Спасатели выяснили, что на борту самолета находилось не пять человек, как сообщалось ранее, а семь. Двое из них погибли, остальные – пострадали. Самолет принадлежит ООО "Авиаспектр", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Саха.

Ранее Восточно-Сибирское СУТ СКР начало проверку по этому инциденту, но, вероятно, теперь она будет переквалифицирована в уголовное дело.

Ан-2 совершил вынужденную посадку в утреннее время в 160 километрах от села Суордах Верхоянского района, - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления. - В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

Обнаружить самолет удалось экипажу Ан-26 авиакомпании "Полярные авиалинии". После этого по заданным координатам оказывать помощь и перевозить находившихся на борту Ан-2 людей из Якутская вылетел Ми-8 "полярников" с аварийно-спасательной бригадой.