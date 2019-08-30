В Нижневартовске сгоревшая кровля жилого дома по Спортивной восстановлена на 90%

Глава Нижневартовска Василий Тихонов, специалисты округа и мэрии, представители МЧС, управляющей компании, "Югорского фонда капитального ремонта", социальных служб и подрядчик отчитались перед жителями о ремонте крыши дома № 5а, пострадавшего от огня. Встреча состоялась во время рабочего визита губернатора Натальи Комаровой в столицу Самотлора, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

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Напомним, сообщение о возгорании поступило в 17.32 1 июля. Огонь тушили шесть часов – полностью с ним справились только в 0.24 2 июля. Полностью сгорела крыша площадью 840 "квадратов", частично повреждены шесть квартир на общей площади в 80 кв. м. В школе №13 организован пункт временного размещения. Пострадавшие получили временное жильё и матпомощь.

Кровля восстановлена на 90%, работы идут с опережением графика. Срок окончания ремонта по контракту – 30 сентября. Также сушат квартиры и чистят вентиляцию, по заявкам жителей идет замена электропроводки в квартирах. Из городского бюджета деньги дадут на ремонт 12 квартир, которые полностью разрушены.

17 семьям предоставили маневренное жилье. Тихонов отметил, что с тех жильцов, чьи квартиры полностью уничтожены, плата за коммунальные услуги до возвращения их в квартиры взиматься не будет. Остальные жильцы начнут получать квитанции за ЖКУ с 1 сентября. За счет средств "Югорского фонда капитального ремонта" до конца года будут выполнены работы по капитальному ремонту систем холодного и горячего водоснабжения, систем электро- и теплоснабжения. Утеплят фасад. Наиболее вероятной причиной пожара является аварийная работа электрооборудования. Возбуждено уголовное дело.