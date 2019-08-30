21 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Станция метро &quot;Площадь 1905 года&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В метро Екатеринбурга внезапно перестали ходить поезда: сломался один из новых вагонов

В метро Екатеринбурга в пятницу вечером внезапно перестали ходить поезда. Об этом Накануне.RU сообщили сразу несколько читателей.

"Сейчас в метро поезд на "Уральской" остановили и всех из него попросили. Сказали, что по техническим причинам увеличивается интервал между поездами. И больше никаких пояснений", - рассказал один из очевидцев.

Станция метро "Площадь 1905 года"(2019)|Фото: Накануне.RU

По его данным, поезд стоит уже 10 минут. На платформе начинают скапливаться подошедшие пассажиры.

Другой очевидец сообщил, что закрыто движение поездов от станции "Площадь 1905 года" до "Проспекта космонавтов". Причины произошедшего пока неизвестны. По некоторым данным, сломался один из новых вагонов, которые вышли на линию этой весной.

Станция метро "Площадь 1905 года"(2019)|Фото: Накануне.RU

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В метро Екатеринбурга внезапно перестали ходить поезда: сломался один из новых вагонов

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Теги: метро, поезда, Екатеринбург



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